Британец угрожал полицейским коронавирусом во время задержания и кашлял на них
В британском Белфасте местный житель угрожал сотрудникам полиции, что заражен новым типом коронавируса COVID-19 и намеренно кашлял на них, сообщает Belfast Telegraph.
Об этом британец заявлял, когда полицейские прибыли к нему домой для задержания за бытовое насилие.
Теперь мужчина предстанет перед местным судом по двум обстоятельствам: за попытки покушения на причинение тяжкого вреда здоровью, а также за нападение.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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