Число зараженных COVID-19 в Азербайджане достигло 122

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В Азербайджане на 26 марта выявлено 122 случая заражения коронавирусной инфекцией, три человека скончались. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на оперативный штаб при правительстве страны.

Отмечается, что среди зараженных есть российский гражданин.

За минувшие сутки было зарегистрировано 29 новых случаев инфицирования. Еще пять человек выздоровели, в общей сложности от вируса избавились 15 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в мире жертвами коронавируса нового типа стали свыше 20 тысяч человек.

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