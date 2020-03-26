РПЦ не будет закрывать храмы из-за коронавируса

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Русская православная церковь с пониманием относится к совету мэра столицы не ходить на службы, но закрывать церкви не будет, сообщает пресс-служба РПЦ.

«Вместе с тем пастырский долг духовенства будет в полном объеме исполняться по отношению ко всем тем верующим людям, которые находят для себя необходимым в нынешнее трудное время прийти в храм для молитвы о своих близких и о нашем народе», — говорится в сообщении.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин призвал москвичей воздержаться от посещения религиозных мест из-за коронавируса.

В России коронавирусом заразились 840 человек.

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