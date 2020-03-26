Кремль: в России нет эпидемии коронавируса, поэтому вводить режим ЧС нецелесообразно

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают неуместными рассуждения о введении чрезвычайного положения в стране из-за коронавируса, пишет РИА «Новости».

«Эвентуальные рассуждения вряд ли уместны. У нас де-факто эпидемии нет, и де-факто у нас ситуация гораздо лучше, чем во многих странах», — сказал Песков.

Пресс-секретарь добавил, что это достигнуто благодаря заблаговременным действиям правительства.

В России коронавирусом заразились 840 человек.

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