Кремль: в России нет эпидемии коронавируса, поэтому вводить режим ЧС нецелесообразно
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают неуместными рассуждения о введении чрезвычайного положения в стране из-за коронавируса, пишет РИА «Новости».
«Эвентуальные рассуждения вряд ли уместны. У нас де-факто эпидемии нет, и де-факто у нас ситуация гораздо лучше, чем во многих странах», — сказал Песков.
Пресс-секретарь добавил, что это достигнуто благодаря заблаговременным действиям правительства.
В России коронавирусом заразились 840 человек.
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