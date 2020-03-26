В Иране за сутки подтверждено рекордное число заражений и смертей от коронавируса
close
В Иране за сутки врачи впервые подтвердили 2389 случаев заражения и 157 смертей от коронавируса, сообщает Минздрав страны.
Таким образом, в стране коронавирусом всего заразились 29 406, скончались 2234 человека.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Всех вернувшихся в РФ людей будут проверять на коронавирус прямо в аэропорту
— СК создал рабочую группу по борьбе с фейками о коронавирусе