ГИБДД минимизирует контакты инспекторов с водителями из-за COVID-19
Госавтоинспекция приняла комплекс мер, направленных на профилактику распространения коронавируса в стране. В частности, контакты дорожных инспекторов с водителями будут сведены к минимуму, говорится в сообщении пресс-службы МВД России.
«Меры предполагают минимизацию личного общения в ходе предоставления государственных услуг по линии ГИБДД, надзора за дорожным движением, а также при рассмотрении дел об административных правонарушениях», — заявили в ведомстве.
Также стало известно, что сотрудники правоохранительных органов будут осуществлять регистрацию транспортных средств исключительно по предварительной записи на портале госуслуг, а количество водителей в группе, желающих одновременно сдать экзамены в автошколе, будет ограничено. Кроме того все помещения МВД России будут не реже одного раза в два часа подвергаться санитарной обработке.
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