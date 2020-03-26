В Иране запретили междугородние поездки из-за коронавируса
В Иране запретили поездки внутри страны из-за коронавируса. Об этом сообщает телеканал IRINN со ссылкой на представителя национального штаба Хосейна Зольфагари.
«Этот план предусматривает, что в тот или иной город могут возвращаться лица, которые проживают там. Тому, кто не проживает, не будет позволено въехать в город», — сказал чиновник.
Находящиеся в пути граждане должны будут вернуться в город проживания, не совершая каких-либо остановок.
Ограничения касаются пассажирских железнодорожных, автомобильных и авиаперевозок.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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