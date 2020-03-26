Правительство поручило Росавиации прервать чартерное авиасообщение с 27 марта

Правительство поручило Росавиации с 27 марта прекратить регулярное и чартерное авиасообщение. Об этом сообщает РИА «Новости».
Как отмечается, будут действовать лишь те рейсы, которые вывозят российских граждан на родину.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 658 случаев заражения коронавирусом нового типа, вылечились 30 человек. В общей сложности в мире заболели свыше 414 тысяч человек.

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