Правительство поручило Росавиации прервать чартерное авиасообщение с 27 марта
Правительство поручило Росавиации с 27 марта прекратить регулярное и чартерное авиасообщение. Об этом сообщает РИА «Новости».
Как отмечается, будут действовать лишь те рейсы, которые вывозят российских граждан на родину.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 658 случаев заражения коронавирусом нового типа, вылечились 30 человек. В общей сложности в мире заболели свыше 414 тысяч человек.
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