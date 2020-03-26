Число заразившихся коронавирусом в Канаде за сутки выросло почти вдвое

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Число заразившихся коронавирусом в Канаде за последние сутки выросло почти в два раза: с 1959 до 3385. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав страны.

По данным ведомства, случаи заражения выявлены в 12 из 13 регионов Канады.

На сегодняшний день, 35 заболевших умерли, 185 вылечились.

Среди заразившихся — супруга премьер-министра Канады Джастина Трюдо Софи.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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