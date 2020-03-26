СМИ: в США убит готовивший теракт из-за коронавируса

<img src="//img.gazeta.ru/files3/697/12540697/upload-AP_19210151001412-pic905-895x505-87974.jpg">

Агент ФБР ликвидировал мужчину, предположительно готовившего террористическую атаку из-за недовольства действиями властей в условиях пандемии коронавируса. Об этом сообщил Fox-4.

По данным телеканала, 36-летний житель Белтона был смертельно ранен при попытке задержания после того, как открыл стрельбу.

Согласно данным представителей ФБР, мужчина, «недовольный требованием властей соблюдать социальную дистанцию», предположительно, готовил взрыв в одной из местных больниц. У правоохранителей была информация о том, что мужчина уже начал сбор материалов для производства самодельного взрывного устройства.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Число жертв коронавируса в США превысило 900 человек

— В Нью-Йорке перекроют улицы для борьбы с коронавирусом