Российские вирусологи прибыли в итальянский Бергамо для борьбы с короновирусом

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Колонна специальной техники с военными специалистами Минобороны России прибыла в итальянский Бергамо, где будет дислоцироваться совместный штаб по борьбе с коронавирусом. Об этом сообщает «Интерфакс».

В ведомстве напомнили, что российские военнослужащие совершили марш из авиабазы ВВС Италии «Пратик де Маре» недалеко от Рима. Общая протяженность маршрута составила около 600 км.

В составе колонны в Бергамо прибыли мобильный комплекс анализа и диагностики, высокопроизводительные мобильные средства дезинфекции с запасом дезинфицирующих средств, специальным оборудованием для оказания помощи тяжелым пациентам, пострадавшим от COVID-19.

Специалисты приступят к мероприятиям по оказанию помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией после уточнения задач.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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