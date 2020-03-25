Коронавирус обнаружили у вице-премьера Испании
close
Коронавирусная инфекция была выявлена у вице-премьера Испании Кармен Кальво, сообщает РИА «Новости».
Вирус был выявлен у чиновницы во время повторного теста.
Ранее Кальво госпитализировали с симптомами ОРВИ. Она сдала анализы, в том числе и на коронавирус. Первый результат на COVID-19 был отрицательным.
По последним данным, число заболевших инфекцией в мире превысило 452 тыс. человек, при этом выздоровели — более 113 тыс., а погибли — 20 500.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— ВОЗ: число зараженных коронавирусом выросло почти на 40 тысяч за сутки
— В Испании от коронавируса умерли больше зараженных, чем в Китае