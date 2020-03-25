Коронавирус обнаружили у вице-премьера Испании

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Коронавирусная инфекция была выявлена у вице-премьера Испании Кармен Кальво, сообщает РИА «Новости».

Вирус был выявлен у чиновницы во время повторного теста.

Ранее Кальво госпитализировали с симптомами ОРВИ. Она сдала анализы, в том числе и на коронавирус. Первый результат на COVID-19 был отрицательным.

По последним данным, число заболевших инфекцией в мире превысило 452 тыс. человек, при этом выздоровели — более 113 тыс., а погибли — 20 500.

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