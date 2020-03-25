В Италии за сутки от коронавируса умерли 683 человека

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За последние сутки число жертв от последствий заражения коронавирусом достигло 683. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на представителя Департамента гражданской защиты.

Таким образом, общее число умерших от инфекции увеличилось до 7 503.

«Число инфицированных (в данный момент. — прим.ред.) составляет 57 521. За последние сутки вылечились 1 036 пациентов, всего 9 362», — сказал представитель ведомства.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.