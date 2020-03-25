В Москве скончались два пожилых пациента с положительным тестом на коронавирус

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В Москве умерли два пожилых пациента, у которых тесты на коронавирус оказались положительными. Об этом сообщает Telegram-канал оперштаба столицы по ситуации с коронавирусом.

По его данным, скончались пациенты 88 и 73 лет.

Как стало известно, у умерших была подтверждена пневмония. Кроме того, у пациентов были сопутствующие болезни патологии.

По последним данным, общее число зараженных коронавирусом в России возросло до 658, выздоровели 30 человек.

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