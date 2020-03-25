Экс-глава МИД Украины Кожара задержан по подозрению в убийстве

Бывший глава министерства иностранных дел Украины Леонид Кожара задержан по подозрению в убийстве бизнесмена Сергея Старицкого. Об этом сообщил заместитель главы МВД страны Антон Геращенко в своем Facebook.

«Сейчас его доставляют в суд для избрания меры пресечения», — написал Геращенко.

Министр отметил, что Кожара и его супруга утверждают, что Старицкий совершил суицид, и к преступлению они не причастны. Следователи считают, что он не мог совершить самоубийство.

Кожара возглавлял МИД Украины в 2012-2014 годах при президенте Викторе Януковиче.

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— Источник сообщил о возможной причастности экс-главы МИД Украины к убийству