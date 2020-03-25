В Ростовской области выявили первый случай заражения коронавирусом
В Ростовской области выявили первый случай заражения коронавирусом у женщины, прилетевшей из Таиланда. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы региона Василия Голубева.
Отмечается, что женщина вернулась из Таиланда 21 марта с признаками заражения и была доставлена в инфекционный бокс, где и находилась все это время.
«Биоматериал пациентки был направлен в референс-центр «Вектор» для подтверждения диагноза. И только что получено подтверждение референс-центра», — говорится в сообщении пресс-службы.
Уточняется, что состояние пациентки удовлетворительное, повышенной температуры у нее нет.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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