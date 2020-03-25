Собянин объявил о новых ограничительных мерах в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о новых мерах в связи с распространением коронавируса. Об этом говорится на сайте мэра.

Так, в ТРЦ должны быть закрыты детские комнаты, кинотеатры, фитнес-клубы, ледовые катки, боулинги, бильярдные, аттракционы, аквапарки.

Аниматорам запрещено заниматься с детьми, а промоутерам — презентовать товары. Магазины, банки и службы быта в ТРЦ продолжат работу.

Центры госуслуг «Мои документы» переходят в режим работы по предварительной записи. Отмечается, что оказываться будут только те услуги, которые нельзя получить в электронном виде.

Собянин подчеркнул, что данные ограничения замедлят распространение коронавирусной инфекции и помогут справиться с ней.