Дездрав Москвы разрешил лечение заразившихся коронавирусом дома

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Департамент здравоохранения Москвы разрешил домашнее лечение заразившихся коронавирусом, если заболевание протекает в легкой форме, следует из опубликованного на сайте ведомства приказа.

Отмечается, что если температура ниже 38,5°С, а дыхание свободно, то человек может остаться дома. Госпитализация обязательна в любом случае, если с заболевшим живут лица старше 65 лет или имеющие хронические заболевание и беременные женщины.

В России коронавирусом заразились 495 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией

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