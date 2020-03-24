Более 900 нарушителей карантина задержали в Испании

<img src="//img.gazeta.ru/files3/875/13013875/2020-03-12T141418Z_1848018665_RC2EIF9SP8UA_RTRMADP_3_HEALTH-CORONAVIRUS-POLAND-pic905-895x505-83983.jpg">

Сотрудники полиции в Испании задержали более 900 человек, нарушивших введенные властями страны жесткие карантинные меры на фоне пандемии нового типа коронавируса COVID-19. Об этом сообщает РИА «Новости».

Глава МВД Фернандо Гранде-Марласка заявил, что также более 100 тыс. граждан получили предупреждения.

По его словам, всего за соответствующие нарушения были задержаны 926 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Сидите дома: Госдума выберет наказания за нарушение карантина

— Володин предложил сажать на срок до 7 лет за нарушение карантина