Более 900 нарушителей карантина задержали в Испании
Сотрудники полиции в Испании задержали более 900 человек, нарушивших введенные властями страны жесткие карантинные меры на фоне пандемии нового типа коронавируса COVID-19. Об этом сообщает РИА «Новости».
Глава МВД Фернандо Гранде-Марласка заявил, что также более 100 тыс. граждан получили предупреждения.
По его словам, всего за соответствующие нарушения были задержаны 926 человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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