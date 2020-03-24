Грета Тунберг сообщила о возможном заражении коронавирусом

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Экоактивистка Грета Тунберг рассказала подписчикам в Instagram, что заражена новым типом коронавируса COVID-19.

Она отметила, что не может точно подтвердить факт заражения, поскольку в Швеции сдать анализы на коронавирусную инфекцию можно только в тяжелых случаях.

Экоактивистка рассказала, что по возвращении из Брюсселя она и ее отец испытывали показательные для коронавируса симптомы.

«Я чувствовала усталость, был озноб, боль в горле и кашель. У моего отца были те же симптомы, но гораздо более сильные и с высокой температурой», — уточнила Тунберг.

Она также подчеркнула, что после поездки провела две недели дома.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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