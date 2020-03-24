В Великобритании число заразившихся коронавирусом превысило восемь тысяч
close
В Великобритании за сутки число заразившихся увеличилось на 1427, достигнув 8077, пишет минздрав страны.
За сутки скончались 87 человек. Всего в стране 422 жертвы.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Индия закрывает границы на три недели из-за коронавируса
— Таиланд вводит чрезвычайное положение из-за эпидемии коронавируса