В Великобритании число заразившихся коронавирусом превысило восемь тысяч

В Великобритании за сутки число заразившихся увеличилось на 1427, достигнув 8077, пишет минздрав страны.

За сутки скончались 87 человек. Всего в стране 422 жертвы.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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