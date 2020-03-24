Курение кальянов ограничат в России из-за распространения COVID-19
Правительство России выпустило постановление о запрете на курение кальянов в кафе, барах и ресторанах из-за пандемии нового типа коронавируса COVID-19. Об этом сообщается на сайте кабмина.
Соответствующее решение было принято во время заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции в России.
«Ввести запрет на курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и в иных аналогичных объектах», — сказано в документе.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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