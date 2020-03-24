Правительство РФ поручило закрыть ночные клубы в регионах из-за пандемии
Российское правительство поручило властям регионов страны закрыть ночные клубы из-за пандемии нового типа коронавируса COVID-19. Об этом сообщается на сайте кабмина.
Кроме того, в заявлении правительства содержится поручение о закрытии кинотеатров и иных развлекательных центров.
В документе говорится также о закрытии детских площадок и детских комнат.
«Приостановить деятельность ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов», — сказано в документе.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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