Десятки россиян не могут вернуться с Сейшельских островов

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Десятки россиян застряли в аэропорту на Сейшельских островах, потому что авиакомпания, которая должна была доставить их домой, не может получить разрешение на пересадку в Абу-Даби, пишет РИА «Новости» со ссылкой на Российский союз туриндустрии.

Уточняется, что Арабские Эмираты запретили транзит в своих аэропортах из-за коронавируса.

РСТ добавил, что авиакомпания перенесла рейс на 24 марта, заявив, что может вывезти пассажиров только в этот день. По имеющейся информации, перевозчик не предлагает альтернатив и не планирует рейсов с Сейшел в ближайшее время.

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