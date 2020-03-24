Цены на продукты выросли на Украине до 60% на фоне коронавируса
На Украине в условиях эпидемии коронавируса зафиксирован рост цен на продовольствие до 60%, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Антимонопольного комитета Украины.
«С начала марта цены на гречневую крупу выросли более чем на 50%, на пшено - на 24%, сахар - на 16%. Значительное повышение цен зафиксировано в некоторых сетях и на овощи: почти на 60% подорожал картофель», — говорится в сообщении украинского ведомства.
Регулятор уже потребовал от владельцев магазинов и поставщиков обосновать такое повышение и предоставить информацию о закупочных ценах.
Карантин в связи с распространением коронавируса введен на Украине с 17 марта по 3 апреля. В ряде областей страны также действует режим чрезвычайной ситуации. В настоящее время на Украине выявлено 97 случаев заражения COVID-19, три человека скончались.
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