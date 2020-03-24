Совет Думы 25 марта обсудит лишение свободы и штрафы за нарушение карантина

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Cпикер Госдумы Вячеслав Володин и председатель комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников предложили поправки о лишении свободы и штрафах за нарушение карантинного режима, сообщает ТАСС.

Совет Госдумы обсудит их на внеочередном заседании 25 марта.

За нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее смерть двух и более лиц, предлагается лишать свободы на срок до 7 лет.

За нарушение карантина, повлекшее по неосторожности смерть человека, либо сопряженное с умышленным созданием угрозы массовых заболеваний, предлагается вводить штрафы до 2 млн рублей либо лишать свободы на срок до 5 лет.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин поручил разработать предложения для ужесточения ответственности за нарушение карантина в связи с распространением коронавируса.