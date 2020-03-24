Уехавший на отдых в ОАЭ во время пандемии мэр Кунгура подал в отставку
Уехавший на отдых в ОАЭ во время пандемии мэр Кунгура (Пермский край) Сергей Гордеев подал в отставку. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на председателя Кунгурской думы Андрея Подосенова.
«Сегодня в гордуму поступило заявление о добровольном сложении полномочий от Сергея Гордеева», — сказал парламентарий.
Он также добавил, что на заседании 26 марта депутаты рассмотрят вопрос об отставке мэра. В том случае, если сложение полномочий Гордеева будет одобрено, 27 марта будет назначен исполняющий обязанности главы города.
По его словам, о поездке градоначальника в ОАЭ руководство региона было уведомлено заблаговременно, отпуск был согласован.
При этом сам Гордеев подал заявление об отставке не в рабочее время, а на двухнедельном карантине.
Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Пермского края Дмитрий Махонин заявил, что администрация региона прорабатывает вопрос об увольнении мэра Кунгура Сергея Гордеева из-за его отпуска в ОАЭ во время пандемии коронавируса.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 495 случаев заражения коронавирусом нового типа.
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