В московской клинике назвали «успешной» операцию, после которой скончался пациент

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В столичной клинике посчитали «успешной» операцию, после которой скончался пациент. Об этом «Газете.Ru» рассказала жена умершего мужчины.

«Я отправила мужа не на такую уж сложную операцию. В итоге мне сказали, что операция прошла успешно. Я говорю: как успешно, если муж умер? У него осталось трое детей», — сказала девушка.

По ее словам, врачи клиники отрицают свою вину в произошедшем.

«Врачи сейчас все отрицают, у них три версии произошедшего. Пока они не могут мне сказать, как на самом деле все вышло. Один мне рассказывает, что он вышел из-под наркоза; другой говорит, что не вышел; третий говорит, что он вышел и вырвал себе капельницы», — объяснила она.

Мужчина умер после операции по исправлению носовой перегородки в одной из частных клиник Москвы. Предварительной причиной смерти врачи назвали острое нарушение мозгового кровообращения.

Столичное управление СК РФ начало доследственную проверку по факту оказания медуслуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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