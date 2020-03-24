В Испании за сутки коронавирусом заразились 6,6 тысячи человек

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В Испании за сутки зафиксировано 6,6 тысячи новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на минздрав страны.

К 24 марта в Испании наличие COVID-19 выявлено у 39 673 человек, 2696 — скончались от вируса. За последние сутки заражению подверглись еще 514 человек.

В настоящее время в тяжелом состоянии находятся 2,6 тысячи пациентов, выздоровели 3,8 тысячи человек.

Испания занимает вторую позицию в Европе после Италии по количеству зараженных коронавирусом и его жертв.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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