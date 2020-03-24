Монастырь под Тулой выбросил животных из приюта, объяснив исчезновение «чудом»

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Свято-Казанский монастырь после ликвидации приюта для животных на его территории лишил волонтеров доступа к оставшимся животным, заявив полиции, что «случилось чудо, и собаки улетели», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на волонтеров.

Волонтеры, которых обитель лишила возможности самостоятельно вывезти животных, рассказали, что 16 марта к монастырю подъехали люди на джипах и увезли в сторону леса около 60 собак. Местные служители церкви заявили, что животные отправлены в приюты и пристроены «в хорошие руки». Позже волонтеры обнаружили часть питомцев в 30-40 километрах от монастыря, часть из них пропала бесследно.

По информации волонтеров, к настоятельнице игуменье Евфросинии, которая основала в обители живой уголок и ухаживала за ним более 10 лет, сейчас никого не пускают под предлогом карантина, а сама она не знает о случившемся.

Ранее СМИ сообщали, что российские деятели культуры призывали РПЦ вмешаться в ситуацию с монастырским приютом. С просьбой обратить внимание на проблему письма направили Инна Чурикова, Светлана Крючкова, Дмитрий Певцов, Алексей Серебряков и другие.

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