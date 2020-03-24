В России четыре человека вылечились от коронавируса

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В Красноярске выздоровели трое человек, заразившихся коронавирусом. Об этом сообщил на своей странице в Instagram губернатор региона Александр Усс.

В Кемеровской области из инфекционной больницы выписан один человек, у которого было диагностировано заражение коронавирусом нового типа. Об этом сообщил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Всего, по последним данным, более 93 тысяч человек находятся под медицинским наблюдением в России из-за подозрения на наличие коронавируса.

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