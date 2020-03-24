Более 93 тысяч человек остаются под наблюдением в РФ из-за коронавируса

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Более 93 тысяч человек находятся под медицинским наблюдением в России из-за подозрения на наличие коронавируса. Об этом говорится на сайте Роспотребнадзора.

«Под медицинским наблюдением в целом по России за истекший период 2020 года находилось 149754 человека, по состоянию на 23.03.2020 под контролем остаются 93 677 человек», — информирует ведомство.

Также отмечается, что специалисты провели в России почти 186 тысяч лабораторных исследований на наличие COVID-19.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 438 случаев заражения коронавирусом нового типа.

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