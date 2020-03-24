Названы наиболее опасные для сердца продукты

Наибольшую опасность для сердца представляют выпечка и полуфабрикаты. Об этом испанский кардиолог Пабло Канепа рассказал изданию La Vanguardia.

По его словам, данные продукты способствуют набору веса, а также могут привести к повышению холестерина и риску развития диабета второго типа.

Эксперт отметил, что стоит отказаться в том числе от алкогольных и безалкогольных энергетических напитков, а также от большого количества соли.

Вред организму также может нанести красное мясо, богатое насыщенными жирами. Предпочтение стоит отдать курице.

Врач также советует употреблять побольше орехов, оливковое масло первого отжима, некоторые виды рыбы и семечки авокадо.

Склонным к инфарктам людям рекомендуется придерживаться средиземноморской диеты.

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