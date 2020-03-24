Власти КНР снимают ограничения на транспортное сообщение с Уханем
Власти Китая снимут ограничения на транспортное сообщение с городом Ухань, где началась вспышка коронавируса. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление штаба города по профилактике и борьбе с распространением COVID-19.
Как отмечается, ограничения будут сняты с полуночи 8 апреля.
«Постепенно будет восстановлено внешнее транспортное сообщение», — указано в документе.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Премьера «Ходячих мертвецов» перенесена из-за коронавируса
— Посол в США призвал правозащитников не обманывать о коронавирусе в России