В Москве 24 марта ожидается до +5°С

В Москве во вторник, 24 марта, ожидается небольшая облачность и температура воздуха до +5°С, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем воздух в столице прогреется от +3°С до +5°С. Ожидается северо-западный ветер со скоростью 6 — 11 м/с. Осадки не прогнозируются.

Вечером столбики термометров опустятся до -4°С — -2°С, возможна небольшая облачность.

Атмосферное давление составит 761 мм ртутного столба.

Более подробный прогноз можно посмотреть на странице погоды.

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