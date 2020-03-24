Одного из задержанных ФСБ на Сахалине студентов отчислили

Одного из двух задержанных ФСБ студентов, планировавших вооруженное нападение на учебное заведение, отчислили из Сахалинского горного техникума. Об этом РИА «Новости» рассказал представитель учреждения.

По словам представителя техникума, одного молодого человека отчислили еще в сентябре, а другой действительно учился в учреждении.

В настоящее время всю информацию по этим юношам передали в Минобразования региона, заключил представитель техникума.

По данным ФСБ, студенты 2002 и 2003 года рождения распространяли в интернете призывы к террористической деятельности, массовым убийствам и суициду.

Сотрудники правоохранительных органов провели обыски в домах задержанных. Там были обнаружены самодельные взрывчатые устройства, а также личные дневники, в которых описаны планы атаки на техникум.

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