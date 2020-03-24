В Приморье подтвердили два случая заражения коронавирусом

В Приморском крае были выявлены два случая инфицирования коронавирусом у людей, которые приехали из-за границы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя правительства края.

Уточняется, что случая заражения зафиксированы во Владивостоке.

В настоящее время заболевшие изолированы, они находятся под наблюдением врачей в инфекционной больнице. Их состояние удовлетворительное, так как заболевание протекает в легкой форме.

Представитель подчеркнул, что все, кто контактировал в инфицированными, также находятся под наблюдением.

Стоит отметить, что это первые два случая заболевания коронавирусом в регионе.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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