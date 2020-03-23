ЮАР вводит карантин из-за коронавируса
close
Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамапоса объявил, что в стране вводится трехнедельный карантин из-за коронавируса, пишет ТАСС.
Рамапоса подчеркнул, что мера вступает в силу с 00:00 24 марта.
Президент добавил, что вооруженные силы будут помогать полиции поддерживать режим.
В ЮАР коронавирусом заразились 402 человека.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ: