В мире от коронавируса вылечились больше 100 тысяч человек

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В мире число вылечившихся от коронавируса превысило 100 тысяч, пишет счетчик Worldometers.

При этом заболели больше 353 тысяч, скончались 15 тысяч человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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