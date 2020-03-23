В Крыму против главы «Меджлиса крымско-татарского народа*» Чубарова возбудили дело

Органами Следственного комитета по Крыму возбуждено уголовное дело против главы «Меджлиса крымско-татарского народа» (организация запрещена в России)Рефата Чубарова, сообщается на сайте СК.

Следствием получены доказательства причастности Чубарова «к непосредственной организации массовых беспорядков у здания Верховного Совета Автономной Республики Крым» в 2014 году.

По версии следствия, в феврале Чубаров поручил своему заместителю Ахтему Чийгозу организовать массовые беспорядки у здания и лично руководить участниками.

СК сообщил, что допрошены потерпевшие и свидетели тех событий. В настоящее время устанавливают обстоятельства преступления.