Гражданам СНГ, Абхазии и Южной Осетии не ограничат въезд в Россию

<img src="//img.gazeta.ru/files3/641/13001641/RIAN_6194613.HR-pic905-895x505-6017.jpg">

Правительство России постановило, что гражданам из СНГ, Абхазии и Южной Осетии не будут ограничивать въезд в страну. Соответствующий документ был опубликован на сайте кабинета министров.

Отмечается, что решение кабмина касается граждан, прибывающих в Россию через воздушные пункты пропуска.

Кроме того, принятое распоряжение распространяется на тех, кто покидает Россию и перемещается в государства своего гражданства через воздушные пункты либо через иные пункты пропуска или посредством других видов транспорта.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Россия закрывает въезд для иностранцев из-за коронавируса

— Режим изоляции: какие страны закрывают границы

— Россия разрешила въезд жителям ДНР и ЛНР