Гражданам СНГ, Абхазии и Южной Осетии не ограничат въезд в Россию
Правительство России постановило, что гражданам из СНГ, Абхазии и Южной Осетии не будут ограничивать въезд в страну. Соответствующий документ был опубликован на сайте кабинета министров.
Отмечается, что решение кабмина касается граждан, прибывающих в Россию через воздушные пункты пропуска.
Кроме того, принятое распоряжение распространяется на тех, кто покидает Россию и перемещается в государства своего гражданства через воздушные пункты либо через иные пункты пропуска или посредством других видов транспорта.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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