Готовившие нападение на учебное заведение студенты задержаны на Сахалине

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Два студента, готовивших нападение на учебное заведение, задержаны на Сахалине, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Федеральную службу безопасности (ФСБ) России.

Студенты 2002 и 2003 годов рождения были задержаны в рамках уголовного дела о публичных призывах к террористической деятельности. По данным ФСБ, они причастны к пропаганде терроризма, массовых убийств и суицида в интернете.

При обыске у задержанных изъяты личные дневники с данными о планируемом нападении, а также обрез охотничьего ружья с патронами, промышленный детонатор, взрывчатые вещества, средства связи и предметы, похожие на самодельные взрывные устройства.

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