Готовившие нападение на учебное заведение студенты задержаны на Сахалине
Два студента, готовивших нападение на учебное заведение, задержаны на Сахалине, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Федеральную службу безопасности (ФСБ) России.
Студенты 2002 и 2003 годов рождения были задержаны в рамках уголовного дела о публичных призывах к террористической деятельности. По данным ФСБ, они причастны к пропаганде терроризма, массовых убийств и суицида в интернете.
При обыске у задержанных изъяты личные дневники с данными о планируемом нападении, а также обрез охотничьего ружья с патронами, промышленный детонатор, взрывчатые вещества, средства связи и предметы, похожие на самодельные взрывные устройства.
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