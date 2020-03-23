Посол в Анкаре не исключил возможность эвакуации россиян из страны
Посол России в Анкаре Алексей Ерхов не исключил возможность эвакуации россиян из Турции в связи с ситуацией с коронавирусом, передает РИА «Новости».
«Динамика событий действительно тревожная», — отметил Ерхов.
Он рассказал, что на случай эвакуации в МИД России открыт сайт, на котором российские туристы могут записываться в соответствующий список.
При этом, по его словам, пока есть регулярные авиарейсы и чартеры для вывоза туристов, об экстренной эвакуации речь не идет.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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