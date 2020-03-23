В Москве в понедельник ожидается до +2°С

В Москве в понедельник, 23 марта, ожидается переменная облачность без осадков. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем воздух в столице прогреется от 0°С до +2°С. Ожидается северо-восточный ветер со скоростью 5 — 10 м/с, возможны порывы до 12 — 17 м/с.

Вечером столбики термометров опустятся до -5°С — -3°С, возможна небольшая облачность. Скорость ветра сохранится.

Атмосферное давление составит 764 мм ртутного столба.

Более подробный прогноз можно посмотреть на странице погоды.