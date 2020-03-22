Во Франции число заразившихся коронавирусом превысило 16 тысяч
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Во Франции коронавирусом заразились больше 16 тыс. человек, пишет ТАСС со ссылкой на руководителя Генеральной дирекции здравоохранения страны Жерома Саломона.
По его словам, болеют 16 018, скончались 674 человека. 65% заразившихся старше 65 лет.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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