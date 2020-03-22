DPI: в Германии запретят собираться более чем по двое из-за коронавируса

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Кабмин ФРГ и правительства федеральных земель приняли решение ужесточить меры по противодействию распространению коронавируса. Об этом сообщает агентство DPI со ссылкой на источники.

По данным агентства, исключения будут сделаны для семей и людей, живущих под одной крышей.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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