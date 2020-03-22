В Австралии закрываются бары, кинотеатры, спортзалы и церкви

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что в стране закроются рестораны, бары, кинотеатры, спортивные и религиозные учреждения в рамках борьбы с распространением коронавируса. Об этом сообщает SBS News.

Отмечается, что также будут закрыты ночные клубы и казино. При этом в ресторанах и кафе будет допускаться покупка навынос.

Ограничения вступят в силу с 23 марта.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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