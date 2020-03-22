Похожий на снаряд предмет нашли на северо-востоке Москвы

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На Алтуфьевском шоссе отгородили мусоросжигательный завод после того, как там был найден похожий на снаряд предмет. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.

Уточняется, что предприятие находится по адресу Алтуфьевское шоссе, 51.

«Обнаружен предмет, похожий на снаряд. Огородили, ждут кинологов», — сказал собеседник агентства.

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