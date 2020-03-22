Считавшийся погибшим при землетрясении в Хорватии ребенок жив

Пятнадцатилетний подросток, который считался погибшим в результате землетрясения в Хорватии, жив, сообщает Reuters со ссылкой на Институт экстренной медицинской помощи.

Подросток был госпитализирован с травмой головы, полученной в результате обрушения крыши, заявили в институте.

Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 5,3 произошло в Хорватии. Эпицентр землетрясения располагался в 7 км к северу от Загреба.

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