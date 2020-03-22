Против магаданского СМИ возбуждено дело за фейк о коронавирусе

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Дело об административном правонарушении возбуждено в отношении интернет-издания «Говорит Магадан» за распространение фейковой информации о коронавирусе нового типа, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу управления МВД России по Магаданской области.

Отмечается, что издание опубликовало материал, в котором утверждалось, что лежавший в местной больнице с подозрением на коронавирус пациент скончался. Впоследствии диагноз не подтвердился.

Публикация стала причиной возбуждения дела, владельцу сайта грозит штраф от 200 до 500 тысяч рублей за распространение недостоверной общественно значимой информации, заявили в пресс-службе управления МВД.

При этом в редакции обвинения считают безосновательными.

«Все факты, указанные в публикации, являются достоверными, и были подтверждены официальным должностным лицом — и.о. главврача Магаданской областной больницы», – говорится в заявлении СМИ.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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